Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе

Соединенные Штаты Америки, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставила себя всему мировому сообществу, пришедшему к консенсусу по необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом 29 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что многочисленные попытки Москвы совместно с единомышленниками добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции с требованием незамедлительного повсеместного прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жесткое противодействие со стороны Вашингтона. Хотя альтернативы данному шагу нет.

«Подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника — Израиля», — заявил дипломат в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Небензя отметил, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке СБ ООН смог принять только две выхолощенные США «беззубые» резолюции, где отсутствует прямое требование к сторонам прекратить огонь, к чему не раз призывали все руководители международных гуманитарных структур и лично генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Подобная неприемлемая ситуация вскрывает очевидные двойные стандарты наших американских коллег применительно к кризисам в Газе и других регионах мира», — заключил он.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав. В свою очередь Небензя отметил, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение. Как отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, руководство Израиля почему-то трактует принятую резолюцию с призывом «создать условия» для длительного прекращения огня в секторе Газа как разрешение на продолжение активных боевых действий в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.