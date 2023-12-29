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В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами

В конгресс внесли законопроект о запрете национализации Украиной активов США
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Член палаты представителей от Республиканской партии Кори Миллс внес в конгресс США законопроект, подразумевающий запрет национализации Украиной стратегических активов.

Таким образом, авторы законопроекта захотели ограничить Киев в возможности распоряжаться средствами, переданными Вашингтоном, отмечает Lenta.Ru в пятницу, 29 декабря.

Соавтором законопроекта выступил коллега Миллса по партии Кевин Херн. Они предлагают назвать проект законом о запрете национализации американских компаний и инвестиций 2023 года.

Согласно тексту законопроекта, средства, которые были предоставлены Украине, не могут быть использованы правительством страны для национализации, экспроприации, принудительной ликвидации, ареста или введения каких-либо ограничений на права акционеров по управлению активами и имуществом на Украине.

Законопроект уже передали на рассмотрение в комитет палаты представителей по иностранным делам. Если его примут обе палаты конгресса, палата представителей и сенат США, а также если его подпишет президент страны Джо Байден, инициатива сможет обрести законную силу.

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28 декабря газета The Washington Post сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

21 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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