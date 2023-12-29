Эксперт призвал разделять нефтяную и газовую отрасль в статистике Минфина для объективности оценки

Ошибочной позицией министерства финансов РФ является соединение нефтяной и газовой отраслей в единое статистическое целое. Об этом заявил в издании «Ведомости» доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

«"Ошибкой выжившего" является постоянное смешивание Минфином нефтяной и газовой отрасли в условный «нефтегаз». Кавычки здесь неслучайны. Нефть и газ абсолютно разные отрасли, с разным налогообложением и разным уровнем «выполнения плана по доходам». — написал экономист.

По его мнению, чтобы объективно оценить вклад в доходы бюджета нефтяной и газовой отраслей, необходимо учитывать, в частности, 550 млрд руб. НДПИ на ПАО «Газпром», решение об изъятии которых было принято после утверждения параметров бюджета. Из-за них газовые сборы в этом году составят 2,2 трлн руб., или 68% от плана, что на 1 трлн руб. ниже запланированных согласно отчету Минфина 3,251 трлн руб. Как обратил внимание эксперт, более 30% поступлений в бюджет — это совокупные взносы нефтяной и газовой отраслей. По мнению Крутакова, Минфин по каким-то причинам занижает значимость этих поступлений.

«Нефтяные доходы, наоборот, могут достичь 6,8 трлн руб. (по плану — 6,238 трлн руб.), что в три с лишним раза больше газовых налогов. Если же общие расчеты Минфина о „нефтегазовых“ поступлениях в бюджет превысят план и достигнут 9 трлн руб., то получается, что и весь налоговый прирост, и триллион „газовых недоимок“ будет перекрыт за счет непропорционального роста нефтяных налогов», — подчеркнул Крутаков.

Он также обратил внимание на тот факт, что Минфин не учитывает в своей статистике 3 трлн рублей, которые по данным ФНС обеспечили дополнительно к прямым отчислениям в бюджет нефтяные компании. «Это региональные программы роста и социальные выплаты, которые входят в статистику роста ненефтяных налогов. И эти эффекты Минфин тоже не учитывает в своей статистике», — обратил внимание Крутаков.