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Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Силы ПВО около 18.00 перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило российское Министерство обороны.

«Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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Ранее, 28 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о перехвате двух украинских беспилотников над Республикой Крым. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого, 27 декабря, силы ПВО сбили БПЛА в небе над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, информации о пострадавших и разрушениях не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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