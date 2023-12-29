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В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»

Interia: бикалиберная РСЗО «Возрождение» станет эффективным оружием против ВСУ
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение» российского производства создаст огромные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Вероятно, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО», — отмечается в публикации от 28 декабря.

В материале добавили, что благодаря возможности вести ракетный огонь «Возрождение» приобретает большую огневую мощь. РСЗО способна поражать украинскую армию с дальней позиции, когда необходимо прорваться через минные поля. Именно поэтому ее можно назвать эффективным оружием, объяснило издание.

Интенсивное «Земледелие»: новая система минирования поступает в войска
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Ранее, 26 декабря, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России приступили к разработке новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение», ее серийное производство должно начаться в первом полугодии 2024 года. Он отметил, что новая система создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя в зоне специальной военной операции системе дистанционного минирования «Земледелие». По его словам, проведенные испытания подтвердили, что разработка является актуальной.

Гендиректор объяснил, что РСЗО «Возрождение» может минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм.

До этого, 13 ноября, Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.

В середине октября корпорация «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Тогда отмечалось, что новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считаные минуты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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