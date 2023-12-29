В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше

Президент США Джо Байден держит на контроле ситуацию вокруг упавшей накануне на территорию Польши ракеты. Об этом 29 декабря заявил советник национальной безопасности США Джейк Салливан в разговоре с главой бюро нацбезопасности Польши Яцеком Севьерой.

«Салливан заверил своего польского коллегу, что президент Байден внимательно следит за этим вопросом», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также американский чиновник выразил солидарность США Польше как соратнику по Североатлантическому альянсу. Салливан пообещал, что Вашингтон окажет Варшаве техническую помощь при появлении необходимости.

Севьера поблагодарил американского коллегу и заявил, что их правительства будут «продолжать поддерживать тесный контакт».

Ранее в этот день польский генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что во время инцидента с неопознанным объектом все элементы обеспечения безопасности страны работали правильно.

29 декабря утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. Позже в этот день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

До этого, 15 ноября 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет к Вооруженным силам Украины. После этого военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пытались атаковать российскую ракету, но сбились с курса и угодили на территорию Польши. Также он отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности. В результате инцидента погибли два человека.