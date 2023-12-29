Один человек пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Москве
В результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в Шереметьевском тоннеле в Москве, предварительно, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает источник «Известий».
Инцидент произошел недалеко от станции метро «Марьина роща».
Ранее, вечером 24 декабря, водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве. Было установлено, что ДТП допустил водитель Lamborghini. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался от полученных травм.