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Один человек пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в Шереметьевском тоннеле в Москве, предварительно, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Марьина роща».

Ранее, вечером 24 декабря, водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве. Было установлено, что ДТП допустил водитель Lamborghini. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался от полученных травм.

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