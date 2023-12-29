Гражданка Великобритании Кэтрин Мельничук, которая последние 1,5 года работала на Украине в качестве инструктора и военного медика, найдена мертвой в Киеве. Об этом 29 декабря сообщает британское издание Daily Mail.

Тело 26-летней девушки было обнаружено утром 24 декабря в ее собственной постели. Мельничук нашли украинские военные из подразделения 151-й бригады спецназначения, с которой она работала.

«Причина смерти на данном этапе не рассматривается как подозрительная. Дополнительную информацию власти опубликуют позже», — пишет издание.

До этого, в сентябре, газета The Daily Telegraph писала, что иностранные наемники на Украине, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов. В частности, указывалось, что наемник из Великобритании Джордан Чедвик, тело которого было обнаружено в июне в водоеме со связанными за спиной руками, предположительно, мог стать жертвой других иностранных солдат либо из-за мелкой бытовой ссоры.

Позже, 26 октября, сообщалось, что тело еще одного британского наемника Дэниела Берка было найдено в канализации на полигоне в Запорожской области. Отец погибшего сообщил изданию The Sun, что австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин заявил полиции, что застрелил Берка по ошибке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.