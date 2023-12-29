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Политолог объяснил причины созыва Украиной экстренной встречи с донорами

Политолог Топорнин: Украина созвала встречу с донорами из-за нехватки денег
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Фото: TASS/Zuma
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Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что экстренный созыв Украиной встречи по финансированию с донорами объясняется нехваткой денег в бюджете.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 29 декабря, специалист отметил, что со стороны США и Евросоюза произошла задержка с выделением денег Киеву. У Штатов зарезервировано для помощи Украине $60 млрд, однако пока проект не проходит голосование у республиканцев и демократов. В этой связи президент страны Джо Байден не может выделить Киеву эти средства.

Евросоюз, по словам Топорнина, зарезервировал для Украины €50 млрд, эти средства рассчитаны на три года — до 2027 года. Между тем, ЕС тоже столкнулся с проблемой, так как Венгрия открыто выступила против. Кроме того, ряд других стран кулуарно также выражают сомнения, потому для Киева ситуация складывается тревожная.

Политолог отметил, что в бюджет Украины заложили помощь Запада на новый финансовый год. Если эти деньги не будут выделены, финансовая система Украины будет испытывать большие сложности.

«Сегодня они будут изыскивать все возможности, чтобы где-то получить, занять. <…> Они готовы занимать деньги и под процент, им нужно в первом квартале обеспечить финансовую стабильность бюджетной системы», — отметил Топорнин.

По словам эксперта, Украина пытается найти деньги не только у союзников, но также привлечь помощь нейтральных стран. Топорнин добавил, что новая встреча в ЕС по поводу €50 млрд состоится лишь 1 февраля. В США Конгресс выйдет с рождественских каникул не раньше середины января, и только после этого возобновятся дебаты и попытки Байдена провести этот законопроект поддержки Украины.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование», начиная с января 2024 года, пишет сайт aif.ru.

27 декабря вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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