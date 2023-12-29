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В Москве нашли лежащий в снегу человеческий череп

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На юго-востоке Москвы мужчина обнаружил в снегу человеческий череп. Об этом 29 декабря сообщает источник «Известий».

Вечером во время прогулки пес жителя Лефортово начал обнюхивать странный предмет. Хозяин собаки решил рассмотреть находку поближе и увидел, что это череп человека. Он сразу же обратился в полицию.

«Найденные останки направили в морг», — уточнил источник.

В настоящее время экспертами проводится анализ половой принадлежности останков. Помимо этого, если позволит их состояние, будет установлена приблизительная дата смерти человека.

Правоохранители начали проверку.

В ноябре скелетированные человеческие останки нашли на западе Москвы. При земляных работах на глубине 3,5 м нашли 10 черепов и 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти составляет 20–30 лет.

Ранее, в середине октября, в Санкт-Петербурге рабочие нашли человеческие ребра и череп при проведении работ по демонтажу старых водопроводных труб. Информацию о находке рабочие оперативно передали в правоохранительные органы.

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