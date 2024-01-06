7 января — День победы над Наполеоном Бонапартом: история памятной даты

Ежегодно 7 января православные верующие празднуют Рождество. Однако далеко не все знают, что в этот день произошло памятное для России событие — изгнание Наполеона Бонапарта из страны. До 1917 года оно отмечалось как день победы в Отечественной войне 1812 года. О том, какие события связаны с этой датой, читайте в материале «Известий».

День победы над Наполеоном Бонапартом в 2024 году — история

В начале XIX века армия во главе с Наполеоном совершила серию завоевательных походов, в результате которых под властью французского императора оказались многие регионы Центральной и Южной Европы. В июне 1812 года его войска перешли реку Неман и вторглись на территорию России. Попытки императора Александра I уладить конфликт мирно не имели успеха — началась Отечественная война.

Главными целями французских войск были захват Москвы и разгром российской армии, которая оказалась разделена. Несмотря на постоянные отступления, командующим Михаилу Барклаю де Толли и Петру Багратиону удалось соединить свои армии под Смоленском. Однако город всё равно пришлось покинуть из-за угрозы окружения.

После этого главнокомандующим российской армии был назначен Михаил Кутузов. Под его руководством прошло генеральное сражение Отечественной войны — Бородинская битва. В этом столкновении обе стороны понесли серьезные потери, а победитель так и не был определен. Наполеон впоследствии назвал это сражение худшим из тех, что он давал. Он отмечал, что французы показали себя достойными победы, а русские отстояли право быть непобедимыми. Кроме того, император не достиг своей главной цели — армия Российской империи так и не была разгромлена.

После Бородинского сражения на совещании в Филях было принято нелегкое решение оставить Москву. Ликование французских военных продлилось недолго — город стал для них ловушкой. Наполеон, занявший столицу, несколько раз предлагал Александру I мир, но ответа так и не дождался.

Пока захватчик раздумывал, как ему действовать дальше, русская армия перегруппировались и пополнила свои ряды за счет партизанских отрядов, в которые входили как военнослужащие, так и обычные люди. Присоединились к войскам и донские казаки.

В октябре 1812 года Наполеон решил покинуть Москву. С этого момента наступательная инициатива перешла к российским войскам. Французы, ослабленные голодом, болезнями и диверсиями, уже не могли оказывать полноценное сопротивление. После поражения под Малоярославцем они были вынуждены отступать по разоренной ими же Смоленской дороге.

Армия Наполеона была фактически разгромлена в ноябре при переправе через реку Березину. По разным оценкам, в столкновениях на ее берегах французы потеряли от 25 тыс. до 40 тыс. человек. Уже в декабре император с остатками своих войск бежал из России.

Официальным окончанием Отечественной войны считается манифест Александра I, изданный 7 января 1813 года (25 декабря по старому стилю). В тот же год было издано еще два манифеста: о строительстве церкви Христа Спасителя, на месте которой впоследствии был построен одноименный храм, и об учреждении серебряной медали для тех, кто участвовал в сражениях.

Итоги Отечественной войны 1812 года

Важнейшим итогом Отечественной войны 1812 года стало уничтожение армии Наполеона. Поражение в России сильно подорвало его политический престиж, а Франция лишилась почти всей военной мощи. По подсчетам некоторых исследователей, в наполеоновском походе участвовало около 608 тыс. человек, но только 30 тыс. из них смогли вернуться на родину.

Российская империя напротив смогла доказать свою военную силу и отстоять независимость.

Празднование Дня победы над Наполеоном в 1814–1917 годах

В августе 1814 года Александр I издал указ об особом праздновании 25 декабря в воспоминание об избавлении России от наполеоновских захватчиков. В честь торжества весь день звонили в колокола, служили благодарственные молебны и панихиды по погибшим воинам.

Указ беспрекословно соблюдался до революции 1917 года. После установления советской власти праздник был отменен, а о дне победы над Наполеоном, казалось, забыли. При этом почитание героев Отечественной войны не прекратилось. О полководцах того времени снимали фильмы, писали книги, их имена звучали на уроках истории. В 1942 году был утвержден орден Кутузова, который остается в системе российских государственных наград до сих пор.

Однако день победы над Наполеоном не вошел в число памятных дат и дней воинской славы. Воспоминания о нем вытеснили события гораздо более кровавой и разрушительной Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В современном календаре памятных дат и дней воинской славы 7 января также не значится, упоминается только день Бородинского сражения 8 сентября.

День победы над Наполеоном в 2024 году — традиции

Традиция проводить молебны в память о воинах и простых людях, погибших во время вторжения Наполеона, на сегодняшний день сохранилась в московском храме Христа Спасителя, который был построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

За то, чтобы вернуть день победы над Наполеоном в перечень государственных праздников, не раз выступали политики и общественные деятели. Для торжества рассматривались две даты: 7 января и 31 марта — день, когда в 1814 году российские войска вошли в Париж. Последний вариант поддержали участники конференции в столичном Музее Отечественной войны 1812 года, которая состоялась в марте 2023 года. Однако никаких официальных заявлений об установлении нового праздника не было.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День Бородинского сражения.