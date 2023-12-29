Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Будущая партия ФРГ заявила о планах выступать за сближение с Россией
Происшествия
В Москве на шоссе загорелся грузовик
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Мир
Иран отверг критику Запада об увеличении производства обогащенного урана
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Интернет и технологии
Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам
Мир
На Украине разоблачена сеть работавших в Европе и США мошеннических call-центров
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Киеве пообещали в будущем году выплатить пенсии и зарплаты вовремя
Общество
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей
Сюжет:

В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ

Welt: ВС РФ оказывают непрекращающееся давление на ВСУ на всей линии фронта
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) России оказывают непрекращающееся давление на украинскую армию по всей линии фронта. Об этом во время репортажа для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

«Давление российских войск большое, и оно не ослабевает», — рассказал он в записи от 28 декабря.

По словам обозревателя, особенно это заметно на донецком направлении. Ваннер также обратил внимание на успехи российских бойцов в районе города Марьинки. По словам немецкого корреспондента, взятие населенного пункта открыло для ВС РФ путь для дальнейшего продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

Ранее, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии.

С начала лета 2023 года российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023