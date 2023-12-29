В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России оказывают непрекращающееся давление на украинскую армию по всей линии фронта. Об этом во время репортажа для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

«Давление российских войск большое, и оно не ослабевает», — рассказал он в записи от 28 декабря.

По словам обозревателя, особенно это заметно на донецком направлении. Ваннер также обратил внимание на успехи российских бойцов в районе города Марьинки. По словам немецкого корреспондента, взятие населенного пункта открыло для ВС РФ путь для дальнейшего продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии.

С начала лета 2023 года российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.