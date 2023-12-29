Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США выделят на поддержу Украины новый пакет помощи, который составит порядка $20 млрд.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 29 декабря, специалист допустил, что согласовать новую выплату могут уже в конце января. По его словам, нового пакета помощи Украине не стоит ждать в ближайшие недели, поскольку «наблюдается истощение возможностей военной поддержки».

Между тем, 3 января Конгресс вернется из отпуска, и бюджет будет согласован до 19 января. О выделении нового пакета могут объявить уже в конце января — начале февраля.

Дудаков выразил мнение, что в пакет традиционно включат боеприпасы, а также оружие в количестве, «достаточном для того, чтобы не обвалился фронт». Он назвал реалистичным прогноз о размере помощи в $20 млрд.

Политолог добавил, что ситуация осложняется тем, что «эту помощь пытаются разменять на решение проблемы с мигрантами, что затрудняет переговоры».

Ранее 29 декабря ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» поделился мнением, что Запад осознает бессмысленность дальнейшей поддержки Украины из-за многочисленных провалов ВСУ на поле боя.

При этом директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов отметил «Известиям», что, в частности, США сейчас невыгодно поддерживать Украину из-за грядущих президентских выборов в 2024 году.

28 декабря зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

На прошлой неделе Конгресс США снова отказался принять пакет мер безопасности для Украины на сумму $50 млрд, отложив переговоры на следующий год, отмечает сайт aif.ru.

В тот же день газета The Washington Post сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.