В Москве на шоссе загорелся грузовик

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовой автомобиль. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

«На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и регулируют проезд автомобилей.

О пострадавших не сообщается. Для устранения пожара было перекрыто движение по обеим сторонам шоссе. В настоящее время на двух полосах дороги проезд открыт.

Ранее, 24 декабря, автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» врезался в стену в центре Москвы и загорелся. О пострадавших не сообщалось.

В начале ноября под Нерчинском в Забайкальском крае в результате опрокидывания авто с последующим возгоранием погибли пожилая супружеская пара и женщина-почтальон. По предварительной информации УМВД, водитель Honda Fit не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего загорелась. Находившиеся в ней люди погибли.