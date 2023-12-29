В Киеве пообещали в будущем году выплатить пенсии и зарплаты вовремя

На Украине почти 12 млн пенсионеров и государственных служащих получат пенсии и зарплаты вовремя. Об этом 29 декабря заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться вовремя. Индексация состоится в марте, как это предусматривает закон», — пообещал он в Telegram.

Он сообщил, что в настоящее время у Украины есть договоренность с 11 государствами о многолетних программах помощи. Он добавил, что также существует программа расширенного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).

По словам политика, сегодня был утвержден план работы специального фонда Ukraine Facility, предназначенного для модернизации и реконструкции Украины. Шмыгаль подчеркнул, что окончательное согласование плана с Еврокомиссией позволит Киеву получить доступ к €50 млрд на 4 года, €39 млрд из них будут направлены на обеспечение макрофинансовой стабильности государства.

Премьер отметил, что финансирование Украины — обсуждаемая тема в последние дни, особенно на фоне дефицита бюджета в €37 млрд.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля сообщало, что он запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию. Он подчеркнул, что помощь Украине необходима в ближайший месяц, запрашиваемые средства пойдут на основные расходы страны. Шмыгаль также напомнил о том, что обещанная финансовая помощь на сумму более $110 млрд задерживается из-за политической борьбы в США и Европейском союзе.

До этого, 27 декабря, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд. Она указала, что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь. Также Свириденко рассказала, что в последние годы социальные нужды государства покрывались за счет средств, предоставленных западными странами, а налоги украинцев шли на финансирование армии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 декабря допустил, что Евросоюз, наверняка найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет.

7 декабря директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что Украине потребуется внешнее финансирование на уровне $42 млрд в 2024 году. По ее словам, такая сумма нужна для поддержания фискальной и внешней стабильности. Помощь окажут США и другие члены G7, а также международные финансовые институты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято Кремлем на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.