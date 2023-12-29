Тело женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире в Москве

В квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает главное следственное управление СК России по городу в Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание, что смерть женщины носит насильственный характер.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Другие подробности в СК не приводили.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Москве тело мужчины, который умер от переохлаждения, пролежало в сугробе двое суток, перед тем как его обнаружили. Труп случайно нашла пассажирка проезжавшего мимо автобуса: он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят. По данным следствия, мужчина пытался избавиться от одежды в состоянии гипотермии. При нем также были найдены документы: погибшим оказался 43-летний уроженец Ставропольского края.