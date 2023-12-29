МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года. Об этом 29 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства РФ и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса», — приводит ее слова сайт МВД РФ.

Продление прав коснется водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Оно будет осуществлено автоматически.

В МВД России отметили, что продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

22 декабря стало известно, что МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

До этого, 10 июля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, прежде уличенным в вождении в нетрезвом виде, запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения.