На Украине заявили об ударе по одному из крупнейших предприятий страны

Российские вооруженные силы нанесли повреждения одному из самых крупных предприятий Украины. Об этом 29 декабря заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

Он считает, что удар был нанесен Россией именно по этому заводу, так как на одном из государственных порталов Украины недавно был размещен отчет об организациях, с которыми сотрудничает предприятие.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задается вопросом Кривонос в интервью для Youtube-канала «Прямой».

Что это за предприятие, он не сказал.

Также он отметил, что подобные ситуации показывают плохую работу служб безопасности Украины, и назвал произошедшее безобразием.

Ранее в этот день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Также в Киеве заявили о повреждении вестибюля станции метро «Лукьяновская». Станция работает в режиме укрытия, поезда проходят мимо без остановки. В районе станции находится военный завод «Артем», очевидцы сообщали о звуках взрывов неподалеку. До этого Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Киеве.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.