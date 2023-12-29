Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Депутат рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов III группы
Мир
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Мир
СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Мир
Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»
Сюжет:

На Украине заявили об ударе по одному из крупнейших предприятий страны

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские вооруженные силы нанесли повреждения одному из самых крупных предприятий Украины. Об этом 29 декабря заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

Он считает, что удар был нанесен Россией именно по этому заводу, так как на одном из государственных порталов Украины недавно был размещен отчет об организациях, с которыми сотрудничает предприятие.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задается вопросом Кривонос в интервью для Youtube-канала «Прямой».

Что это за предприятие, он не сказал.

Также он отметил, что подобные ситуации показывают плохую работу служб безопасности Украины, и назвал произошедшее безобразием.

Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов
Подразделения нашей ПВО разгадали планы ВФУ и перехватили практически все воздушные цели

Ранее в этот день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Также в Киеве заявили о повреждении вестибюля станции метро «Лукьяновская». Станция работает в режиме укрытия, поезда проходят мимо без остановки. В районе станции находится военный завод «Артем», очевидцы сообщали о звуках взрывов неподалеку. До этого Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Киеве.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023