Более 20 ледовых переправ открылись в Красноярском крае за сутки
На территории Красноярского края за минувшие сутки открылись сразу 22 ледовые переправы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Открыто за сутки 22 ледовые переправы в Эвенкийском муниципальном районе. Всего на сегодня функционируют 80. Действует 21 автозимник», — говорится в сообщении ведомства.
Между тем на реках региона продолжается процесс ледообразования. На реках Енисей, Чулым, Кан, Туба и озере Большое существует вероятность провала людей и техники под неокрепший лед.
27 декабря сообщалось об открытии двух автозимников в Якутии. Один из них — Саскылах – Юрюнг-Хая на дороге «Анабар», другой — через реку Лену в направлении Кангалассы – Соттинцы.