Один человек погиб при обрушении стены в футбольной академии в Армении
Один человек погиб после обрушения стены футбольной академии в армянском Гюмри. Об этом 29 декабря сообщила спасательная служба МВД Армении в Telegram.
Трагедия произошла 29 декабря в 10:45 (09:45 мск). Упал 25-метровый участок задней стены здания, под завалами оказался мужчина 1955 года рождения.
Спасатели очистили место происшествия и извлекли тело мужчины.
Ранее, 20 декабря, в центре Санкт-Петербурге обрушились два подъезда расселенного дома. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов. Как сообщили «Известиям» в прокуратуре, в расселенном флигеле велись ремонтные работы. В результате накануне аварии разрушилась внутренняя часть стены.