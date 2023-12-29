Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Депутат рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов III группы
Мир
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Мир
СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Мир
Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Шеф-повар рассказал о приготовлении оливье по рецепту Люсьена Оливье

Шеф-повар Кацемба: салат оливье надо готовить с раковыми шейками
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Классический рецепт ресторатора французского происхождения Люсьена Оливье, по фамилии которого назван любимый многими россиянами салат, предусматривает использование раковых шеек. Об этом 29 декабря рассказал шеф-повар бара Ginstitute в Москве Николай Кацемба.

По его словам, для салата требуется огурец без кожуры, отварной картофель, вареный телячий язык, сваренное вкрутую яйцо, мелкие маринованные корнишоны и каперсы, листья салата и раковые шейки. Для соуса понадобится горчица, растительное масло, куриные яйца и лимонный сок.

«Сначала сделаем соус. Немного горчицы, лимонного сока и желтки с солью растираем в полусфере венчиком, тонкой струйкой добавляем растительное масло. Загущаем соус, до вкуса доводим солью, перцем, лимонным соком и горчицей, если нужно», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Кацемба добавил, что следующим этапом кубиком размером с каперсы режут остальные ингредиенты, смешивают их с готовым соусом, добавляют соль по вкусу.

Салат выкладывают на тарелку, украшают листьями салата и раковыми шейками, и подают к столу, заключил шеф-повар.

Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать
Блюдо от Юлии Высоцкой, подсвечники из яблок и эффектные наряды

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов в ходе опроса выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% — за селедку под шубой.

Отмечалось, что оливье при этом оказался и самым любимым новогодним блюдом россиян: именно его выбрали большинство опрошенных (26%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023