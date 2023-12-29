Шеф-повар рассказал о приготовлении оливье по рецепту Люсьена Оливье
Классический рецепт ресторатора французского происхождения Люсьена Оливье, по фамилии которого назван любимый многими россиянами салат, предусматривает использование раковых шеек. Об этом 29 декабря рассказал шеф-повар бара Ginstitute в Москве Николай Кацемба.
По его словам, для салата требуется огурец без кожуры, отварной картофель, вареный телячий язык, сваренное вкрутую яйцо, мелкие маринованные корнишоны и каперсы, листья салата и раковые шейки. Для соуса понадобится горчица, растительное масло, куриные яйца и лимонный сок.
«Сначала сделаем соус. Немного горчицы, лимонного сока и желтки с солью растираем в полусфере венчиком, тонкой струйкой добавляем растительное масло. Загущаем соус, до вкуса доводим солью, перцем, лимонным соком и горчицей, если нужно», — цитирует специалиста «Газета.Ru».
Кацемба добавил, что следующим этапом кубиком размером с каперсы режут остальные ингредиенты, смешивают их с готовым соусом, добавляют соль по вкусу.
Салат выкладывают на тарелку, украшают листьями салата и раковыми шейками, и подают к столу, заключил шеф-повар.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов в ходе опроса выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% — за селедку под шубой.
Отмечалось, что оливье при этом оказался и самым любимым новогодним блюдом россиян: именно его выбрали большинство опрошенных (26%).