Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Депутат рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов III группы
Мир
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Мир
СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Мир
Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Пострадавшим от шторма в Крыму выплатили более 800 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Крыма выплатили более 800 млн рублей компенсации ущерба жителям республики, которые пострадали в результате сильнейшего шторма в конце ноября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

Он уточнил, что все крымчане, чье имущество было полностью или частично утеряно, уже получили финансовую помощь.

По словам главы республики, в целом на возмещение ущерба было подано более 561 тыс. заявлений. Из них положительное заключение дано по 331 тыс. заявлений.

Все компенсации планируется выплатить до 15 февраля 2024 года, отмечает ИА «Крыминформ».

В конце ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывали влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.

Позднее МЧС России сообщило, что ураган в Крыму и Севастополе отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Ущерб, нанесенный стихией республике, составляет 39,7 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023