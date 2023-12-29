Пострадавшим от шторма в Крыму выплатили более 800 млн рублей

Власти Крыма выплатили более 800 млн рублей компенсации ущерба жителям республики, которые пострадали в результате сильнейшего шторма в конце ноября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

Он уточнил, что все крымчане, чье имущество было полностью или частично утеряно, уже получили финансовую помощь.

По словам главы республики, в целом на возмещение ущерба было подано более 561 тыс. заявлений. Из них положительное заключение дано по 331 тыс. заявлений.

Все компенсации планируется выплатить до 15 февраля 2024 года, отмечает ИА «Крыминформ».

В конце ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывали влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.

Позднее МЧС России сообщило, что ураган в Крыму и Севастополе отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Ущерб, нанесенный стихией республике, составляет 39,7 млрд рублей.