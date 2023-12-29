Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП на трассе «Енисей»

В Ермаковском районе Красноярского края в результате лобового столкновения микроавтобуса с фургоном погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в ночь на 29 декабря на 541-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, 38-летний водитель фургона Peugeot Boxer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

Водитель Peugeot погиб на месте. Различные травмы получили 37-летний водитель микроавтобуса и трое его пассажиров в возрасте 28, 31 и 40 лет. Пострадавшие госпитализированы в Ермаковскую центральную районную больницу, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По факту ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Утром 29 декабря на автодороге Иркутск – Чита столкнулись легковой Ford Mondeo и грузовой Mercedes. Погибли женщина и мужчина, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали.