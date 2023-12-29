Таможня в Псковской области изъяла почти 500 кг гашиша на 800 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью более 800 млн рублей. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Операция проводилась совместно с УФСБ России по региону. Уточняется, что из незаконного оборота было изъято 478 кг наркотика.

«Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто с сербскими номерами следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни», — указано в Telegram-канале ведомства.

По результату возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой»).

Ранее, 28 декабря, источник «Известий» сообщил, что гражданин Сербии, пересекая таможенный пост со стороны Латвии, пытался ввезти в Россию почти 200 кг гашиша в топливном баке. По словам собеседника, сотрудники Псковской таможни в ходе досмотра грузового транспорта обнаружили тайник, в котором было 1898 брикетов с наркотическим средством. Его масса составила 186,5 кг.

До этого, 22 декабря, сотрудники Федеральной таможенной службы нашли 100 кг кокаина на прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии торговом судне. Отмечается, что наркотики обнаружили в контейнерах с бананами. По данному факту возбуждено два уголовных дела.