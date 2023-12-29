Дуда созвал экстренное совещание из-за прилета неопознанного объекта с Украины

Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством республики после пересечения польской границы неопознанным объектом со стороны Украины. Об этом 29 декабря сообщила газета Rp.

В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, начальник генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами вооруженных сил генерал-майор Матиас Клиш.

Объект после пересечения польско-украинской границы исчез, но до этого момента его наблюдали радары системы ПВО, сообщили польские военные в соцсети X (бывш. Twitter).

«Неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в минобороны республики.

В результате происшествия никто не пострадал. Обломки объекта, который, как предполагается, упал, ищет группа из 20 военнослужащих ищет под Томашув-Любельским.

В пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.