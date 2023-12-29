Infobae: Милей официально отклонил приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение вступить в группу стран БРИКС. Об этом 29 декабря сообщил портал Infobae.

«Милей несколько дней назад направил официальные письма председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС», — написало издание.

Глава государства также сообщил о своем решении президенту Бразилии Луле да Силве, лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе и премьер-министру Индии Норендре Моди.

Ранее, 26 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Лавров также сообщил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с БРИКС, помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов объединения.

14 декабря российское дипведомство сообщило, что РФ продолжит укреплять свои позиции в Латинской Америке и Карибском бассейне. В министерстве подчеркнули, что возрастающая роль региона как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира полностью отвечает российским интересам.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).