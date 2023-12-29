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В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
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В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Депутат рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов III группы
Мир
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
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СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
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Спецрейс МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
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Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Брифинг И.Е.Конашенкова 29.15

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