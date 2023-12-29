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Защита блогера Форкса подала апелляцию на приговор

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Фото: соцсети
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Защита блогера Хилми Форкса обжаловала приговор по делу об изготовлении порнографии в интернете. Об этом 29 декабря сообщил адвокат Константин Ерохин.

«Я подал апелляцию на приговор Хилми. Ее рассмотрит Мосгорсуд уже после Нового года. А сегодня моего подзащитного должны посетить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в СИЗО», — сказал он ТАСС.

27 декабря Форкса приговорили к трем годам колонии по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет»). Его взяли под стражу в зале суда.

В конце ноября в Сети появились сообщения, что полицейские пришли домой к фигуранту и отвезли его в полицию. Источник «Известий» рассказал, что ему избрали меру пресечения и вручили подписку о невыезде.

В июле блогера признали виновным в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Ему было назначено наказание в виде ареста на 12 суток.

13 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии.

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