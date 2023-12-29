Эксперт заявил о выполнении Аргентиной курса США в решении не вступать в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей, официально сообщив об отказе вступать в БРИКС, озвучил решение США. Как отметил директор Латиноамериканский Центр имени Уго Чавеса Егор Лидовской в разговоре с «Известиями» 29 декабря, такой курс отрицательно скажется на развитии экономики страны.

Ранее в пятницу аргентинский телеканал Canal C сообщил, что Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС.

«Сам Милей фигура, на мой взгляд, совершенно несамостоятельная. Он озвучивает те решения, которые принимаются в его проамериканском кабинете министров. Конечно, это не очень хорошо для Аргентины, потому что страна находится в сложной экономической ситуации и сотрудничество с БРИКС могло бы помочь ей развить собственную экономику. Основная причина, по которой Аргентина оказалась в такой сложной экономической ситуации, это ее дружба с Международным валютным фондом и те кредиты, которые взял бывший президент страны Маурисио Макри, который был ориентирован на США», — сказал Лидовской.

Он отметил, сотрудничество с БРИКС помогло бы Буэнос-Айресу расплатиться с предыдущим кредитом МВФ, о чем уже говорил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сила, но с избранием Милея эти планы сошли на нет.

По мнению эксперта, на сегодняшний день у аргентинской экономики не так много шансов для развития, так как та модель, в которую нынешний президент страны пытается активно встроиться, является моделью экономики американского доминирования, которая угасает.

«Модель постепенно угасает и это очевидно по увеличению товарооборота в мире в национальных валютах. И сейчас, когда идет тренд на отказ от доллара, отказ от использования американских экономических институтов, вход Аргентины в эту зону — просто кампания для американских хозяев, чтобы продемонстрировать, как их экономика якобы привлекательна. Я думаю, что только сотрудничество с БРИКС и могло бы аргентинскую экономику из этой ситуации вытащить», — подчеркнул Лидовской.

Он также добавил, что ухудшения отношений между РФ и Аргентиной ждать не стоит, а Москва будет предпринимать все шаги для сохранения и улучшения сотрудничества.

«С нашей стороны, естественно, никакого ухудшения отношения к Аргентине не будет. Мы готовы продолжать все наши проекты, потому что наша концепция, как и концепция БРИКС — это невмешательство во внутреннюю политику, что абсолютно правильно. Это новая парадигма развития в целом», — резюмировал эксперт.

В конце сентября Владимир Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» заявлял, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. В своей первой речи после избрания он охарактеризовал обстановку в стране как критическую, отметив, что стране требуются радикальные перемены.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.