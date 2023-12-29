В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера

В Москве мошенники под предлогом перехода на новые виды связи похитили с банковского счета пенсионера 12 млн рублей. Об этом 29 декабря сообщил источник «Известий».

Потерпевший Алексей Д. заявил, что с ним с 25 по 26 декабря по телефону связался человек, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании, и убедил пенсионера перейти на новый вид связи. Для этого требовалось установить приложение «Ассистент».

После установки с потерпевшим связался еще один неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка РФ и предложил снять лимит переводов для карты пенсионера. От Алексея Д. требовалось лишь разблокировать различные операции в приложении, тем самым дав доступ к своего мобильному банку, что тот и сделал.

В итоге денежные средства, хранившиеся на счету банка, были похищены. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день летчик-космонавт Михаил Тюрин стал жертвой мошенников. По информации источника «Известий», 63-летнему Тюрину в середине декабря поступили звонки и сообщения от неизвестного мужчины, который вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на чужой. Также Тюрин взял два кредита, чтобы также перевести полученные деньги мошеннику. Общий ущерб составил 10,173 млн рублей.