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Депутат Рады предложил освобождать от мобилизации инвалидов третьей группы

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подал в парламент альтернативный правительственному законопроект о мобилизации, который предлагает освободить от нее граждан третьей группы инвалидности, а не только первой и второй. Об этом 29 декабря он сообщил в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировал альтернативный законопроект <...> о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», — написал депутат.

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Рады отсутствуют. По словам Гончаренко, этот проект закона отличается от правительственно некоторыми нормами. Так, предлагается разрешить военным демобилизоваться после 18 месяцев службы, а не после 36.

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Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

26 декабря депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства.

Позднее, 27 декабря, руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации в стране. При этом законопроект вызывает опасение у многих, добавил близкий к руководству украинской партии депутат.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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