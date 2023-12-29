Мастер участка ожидает суда за гибель слесаря в канализации в Приангарье

В Тулуне в Иркутской области завершено расследование уголовного дела о гибели 50-летнего слесаря в канализационном люке. Фигурантом по делу проходит 54-летний мастер участка водоотведения, сообщает региональное СУ СК России.

По данным следствия, в конце августа 2023 года обвиняемый допустил к работам по устранению засора в канализации 50-летнего слесаря. При этом мастер участка знал, что у рабочего отсутствуют средства индивидуальной защиты.

«В результате из-за допущенных нарушений правил техники безопасности и правил охраны труда смерть 50-летнего слесаря наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено, пишет ИА IrkutskMedia. Материалы переданы в Тулунский городской суд для рассмотрения.

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