Залужный: на Украине произошли взрывы на военных и промышленных объектах

На объектах военной и промышленной инфраструктуры Украины произошли взрывы. Об этом 29 декабря сообщил главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) генерал Валерий Залужный.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты», — написал он в Telegram.

Также он сообщил, что взрывы произошли в Харьковской области. Других подробностей главком ВСУ не привел.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В этот день на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

В Киеве 29 декабря заявили о повреждении вестибюля станции метро «Лукьяновская». Станция работает в режиме укрытия, поезда проходят мимо без остановки. В районе станции находится военный завод «Артем», очевидцы сообщали о звуках взрывов неподалеку. До этого Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Киеве. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.