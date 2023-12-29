Пенсионер из Пензенской области получил 194 штрафа от ГИБДД

Пенсионер из Пензенской области получил 194 исполнительных производства о денежном взыскании от управления Госавтоинспекции. Общая сумма штрафов составила 136 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП в пятницу, 29 декабря.

Пожилой мужчина отказался погашать задолженность добровольно, в связи с чем ему направили постановление об удержании с пенсии. Однако этого было недостаточно для погашения всей суммы штрафов.

Тогда по адресу должника выехал судебный пристав-исполнитель. Он установил, что мужчина владеет легковым автомобилем LADA Priora 2011 года выпуска. Машину решили арестовать, чтобы погасить задолженность.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», осознав серьезность происходящего, пенсионер полностью выплатил необходимую сумму долга.

Ранее в декабре эксперты назвали самые частые причины штрафов за нарушение ПДД в 2023 году. Первое место заняло превышение скорости (33%).