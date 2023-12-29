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«Москвич 6» в новой комплектации «Техно» появится в продаже в начале 2024 года

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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В начале 2024 года у седана «Москвич 6» появится новая комплектация «Техно». Автомобиль будет обладать двигателем GDi 174 л.с. в паре с роботизированной трансмиссией.

«Москвич» получил горизонтальную светодиодную полосу на капоте между фарами, приветственную световую анимацию, световой логотип в передних дверях и динамические указатели поворота в задних фонарях, а также панорамную крышу с люком.

Также в комплектации идет электропривод двери багажника и розетка 12В. Новая версия получила и дополнительные системы обеспечения безопасности — мониторинг слепых зон (BSD), предупреждение о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), предупреждение о столкновении сзади (RCW), предупреждение об опасности при открывании дверей (DOW), а также шторки безопасности и электрическую блокировку задних дверей от открывания детьми.

В настоящий момент «Москвич 6» представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». В базовой версии «Комфорт» модель оснащается полностью светодиодной оптикой, большим вертикальным экраном мультимедиа 10,4", подогревом передних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки, бесключевым доступом.

Комплектация «Бизнес» предлагает ещё больше современных опций: цифровая приборная панель с цветным экраном 7", климат-контроль, электропривод сиденья водителя, система камер кругового обзора 360° и люк с электроприводом.

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«Известия» протестировали «Москвич 6»

Ранее, 23 ноября, директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков сообщил, что в следующем году планируется выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. При этом «Москвич» планирует расширять дилерскую сеть.

Ранее, 20 ноября, директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько сообщила, что завод «Москвич» собирается произвести около 27 тыс. автомобилей в 2023 году.

31 октября «Известия» ознакомились с результатами опроса сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru о лучших отечественных автомобилях всех времен. Так, 7% респондентов назвали «Москвич 412».

До этого, 19 октября, коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль сообщил, что завод намерен увеличить производство автомобилей до 50 тыс. в 2024 году. Он отметил, что также в следующем году планируется показ кроссовера D-класса «Москвич 8».

4 сентября на заводе «Москвич» открылась серийная сборка автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.

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