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Песков заявил о возможности ответа на конфискацию российских активов на Западе

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 декабря заявил, что РФ предпримет отвечающие ее интересам меры в случае попытки стран «Большой семерки» (G7) конфисковать российские активы.

Он также указал на незаконность такой конфискации.

«Мы заранее анализировали ответные шаги, будем делать так, чтобы соответствовали нашим интересам. Никакая теория, санкционирующая конфискацию, не может быть законной, она может быть только псевдозаконной», — заявил он на брифинге.

Кроме того, Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, есть ли конкретный список активов западных стран, которые российская сторона может изъять в ответ.

«Подобные действия чреваты очень серьезными последствиями. В свое время, когда европейцы и американцы заходили в беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга», — отметил он, добавив, что сегодня уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.

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Ранее, 25 декабря, политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» отметил, что конфискация Западом замороженных российских активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой. По его словам, если речь пойдет о передаче частных российских активов, то это создаст серьезный прецедент и подорвет веру в доллар по всему миру.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

В конце ноября иностранные СМИ писали, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. отмечалось, что США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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