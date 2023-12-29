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В ВСУ заявили о невозможности сбить ни одну из ракет Х-22 за время СВО

В ВСУ заявили, что Украина за всё время конфликта не смогла сбить ни одной Х-22
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Украинские войска с начала конфликта не смогли сбить ни одной из российских ракет Х-22, заявил 29 декабря представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тыс. км/ч, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории», — пояснил он.

Как отмечает «Страна.ua», Игнат добавил, что Украине необходимы специальные системы противовоздушной обороны. Это могут быть зенитные ракетные комплексы Patriot, допустил он.

Ранее в пятницу главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. Также сообщалось, что на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Также взрывы прогремели в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская».

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Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

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