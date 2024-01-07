Он пришел по любви

Рождество Христово — великое историческое событие, которое произошло две тысячи лет назад и кардинально изменило жизнь людей и государств, принявших христианство.

Сам Бог пришел в этот мир ради нас. Он родился так же, как и любой другой человек. Это событие произошло в пещере, так как его матери и ее супругу Иосифу Обручнику не хватило места в гостинице Вифлеема, куда они пришли на перепись населения.

Христос ходил по земле, учил, проповедовал, творил чудеса. Но был не принят людьми, был распят, а потом воскрес, так как смерть не имеет власти над вечным Богом.

Зачем Бог стал человеком, зачем Ему понадобилось претерпевать всё, что переживает каждый человек?

По любви к нам. Он открыл людям новое измерение жизни. «Царство Небесное внутри вас есть», — проповедовал Христос, указывая на путь к счастью. Это путь через жизнь с Богом, в мире и любви с близкими. Он даровал возможность вечной жизни для нашей души, если мы храним ее от греха и живем с верой в Бога. Именно Христос учил нас любить друг друга без эгоизма, прощать и быть готовыми даже пожертвовать своей жизнью ради ближних.

По окончании земной жизни Спасителя на земле осталась его Церковь. Можно даже сказать, что ради ее создания Он и явился в этот мир. И теперь, приходя в наши храмы, обращаясь к опыту жизни Христа, Божией Матери, многочисленных святых, мы учимся жить свято, жить по заповедям.

В праздник Рождества Христова мы соберемся с близкими за праздничным столом, в теплой, душевной атмосфере. Хозяйки приготовят вкусное угощение, украсят дом и стол. И это очень важно — собираться вместе, общаться с близкими. Дом — это место, где люди любят друг друга, где им хорошо друг с другом.

Но самое главное — прийти в храм на богослужение. Именно в храме, месте особого присутствия Бога, мы меняемся, наше сердце преображается под действием божественной благодати.

Обратите внимание, ведь святые люди есть именно внутри Церкви, так как через молитву, через участие в богослужении, таинствах Церкви Бог подает силу побеждать зло внутри себя, побеждать грех. И, следуя примеру наших святых, мы учимся замечать боль вокруг нас, помогать нуждающимся людям и тем, кому нужны наши поддержка и утешение.

А если каждый из нас будет стараться победить грех в своем сердце, то и мир вокруг нас преобразится.

За возможность новой святой жизни, за возможность преображения нашего бытия христиане благодарят Христа и ежегодно празднуют Рождество Христово — великий христианский праздник.

Автор — настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве

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