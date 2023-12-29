В Астраханской области восстанавливают электроснабжение после непогоды

Специалисты «Астраханьэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в Астрахани, в Приволжском и Красноярском районах. В регионе произошло повреждение электросетей в результате непогоды.

По информации «Астрахань-24», сильный ветер, скорость которого достигала 23 м/с, обесточил дома и предприятия, повалил деревья.

Для устранения последствий филиал «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» мобилизовал 21 бригаду, состоящую из 64 специалистов и 31 единицы спецтехники. Восстановительные работы идут без перерыва и должны завершиться в ближайшее время.