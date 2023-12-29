Аварийные ветки спилили на улице Фруктовой в Ульяновске

Специалисты Городского центра по благоустройству провели работы по устранению зеленых насаждений на улице Фруктовой в Ульяновске. Они вырезали сломанные и аварийные ветки, которые представляли угрозу для прохожих, сообщает пресс-служба организации.

«Также наши сотрудники снесли три вяза, толщина стволов которых составляла 18–20 см. Эти деревья сухостойные: они уже были мертвы, не защищали окружающую среду от выхлопных газов, не давали листву, но могли обрушиться на тротуар при сильном ветре», — сказали в пресс-центре.

Как отмечает ulpravda.ru, борьбу с аварийными деревьями на Фруктовой планируется продолжить и в 2024 году.

В конце ноября сообщалось, что в Ульяновской области в 2023 году привели в порядок 88 дворов и более 20 общественных пространств. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».