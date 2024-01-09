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За год поддержку Москвы получили более 7,4 тысячи экспортеров

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Более 7,4 тыс. столичных компаний воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ) при выходе на новые рынки в 2023 году. Это на 38% больше, чем в 2022 году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 млрд рублей. Сегодня продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств», — рассказала вице-мэр.

МЭЦ предлагает предпринимателям различные инструменты по поиску зарубежных партнеров. Бизнесмены могут, например, принять участие в зарубежных деловых событиях, а также пройти курсы и акселераторы.

Так, по итогам одной из программ создатель цифровой платформы для ретейла подписал договор с партнерами из Бахрейна. Другой выпускник акселератора начал поставки программного обеспечения в Перу, а разработчик ПО для цифровизации зданий заключил первый внешнеторговый договор с партнерами из Казахстана: его продукт будет использоваться в торговом центре в Алма-Аты для анализа поведения посетителей.

Московский экспортный центр развивает проекты со странами Азии и Ближнего Востока. Например, по итогам выставки Gulfood в Дубае производитель полезных батончиков расширил свое присутствие на рынке ОАЭ. Бренд выпускает натуральные продукты питания, которые полностью состоят из натуральных ингредиентов.

Зарубежные рынки осваивают и представители креативных индустрий столицы. Так, компания в сфере кино и анимации заключила контракт на лицензионный показ более чем 50 эпизодов популярного мультфильма.

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