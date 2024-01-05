Число участников мероприятий Московской школы экспортера за год увеличилось на треть

Московская школа экспортера в 2023 году провела более 130 обучающих мероприятий для компаний, заинтересованных в выходе на новые рынки. В их числе — семинары и вебинары, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За минувший год при поддержке Москвы к работе за рубежом подготовились более 5,4 тыс. предпринимателей — на треть больше, чем в 2022-м. Самыми востребованными стали программы, посвященные работе с турецкими маркетплейсами, цифровому продвижению в Латинской Америке и экспорту в Китай», — рассказала вице-мэр.

Эксперты рассказали участникам об особенностях логистики, о налогах, о международных расчетах и повышении узнаваемости товаров в разных государствах.

Кроме того, для предпринимателей были организованы онлайн-встречи с торговыми представителями России в дружественных странах. В 2023 году состоялось более 30 таких мероприятий. В них приняли участие порядка 700 представителей предприятий, которые интересовались особенностями работы в ОАЭ, Индии, Турции, Таиланде, Бразилии, Вьетнаме и ЮАР.

У Московской школы экспортера также есть образовательный онлайн-курс по выходу на новые рынки, состоящий из 15 модулей. Наибольший интерес вызывают темы разработки стратегии и выбора страны для расширения бизнеса, а также поиск партнеров в Турции и странах региона MENA (Ближнего Востока и Северной Африки).