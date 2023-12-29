Дело возбудили после 36 аварий на сетях теплоснабжения в Находке

В Находке (Приморский край) возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим теплоснабжением домов и соцучреждений. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомством установлено, что с 16 октября 2023 года, когда начался отопительный сезон, в городе случилось 36 аварий на сетях теплоснабжения. Нарушение подачи тепла затронуло жителей многоквартирных домов, школы и другие соцучреждения.

Как уточняет ИА PrimaMedia, при этом не было принято эффективных мер к предотвращению или своевременному устранению последствий аварий.

«Прокурор города направил материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.