Новые вертолеты пополнят парк «Комиавиатранс» в 2024 году

Новые вертолеты Ми-8МТВ-1, обещанные в конце 2023 года, пополнят парк «Комиавиатранс» в 2024 году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает ИА «Комиинформ».

Руководство компании сообщило о покупке двух вертолетов в декабре, но в установленный срок борта не поступили. По новым данным, в 2024 году в авиакомпанию должны поступить уже три вертолета Ми-8МТВ-1. Воздушные суда будут использоваться для грузопассажирских перевозок и нужд санавиации.

Первый Ми-8МТВ-1 (RA-22612) поступил в авиакомпанию в 2016 году. Второй борт такой модификации (RA-22184) пополнил авиапарк 2 декабря 2022 года.

Ранее в декабре сообщалось, что на территории Республики Коми в 2024 году отремонтируют более 300 многоквартирных домов (МКД). Контракты с подрядчиками будут заключены к 1 марта.