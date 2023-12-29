В минэнерго Украины сообщили об отключении электричества в четырех регионах страны

Отключение электричества зафиксировано в четырех регионах Украины. Об этом 29 декабря сообщает минэнерго.

«Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным ведомства, в Киевской области повреждены воздушные линии в двух общинах, обесточены 843 абонента. Кроме того, из-за перекрытия газового колодца, предварительно, от газоснабжения отключен 341 потребитель.

В Днепропетровской области повреждена одна воздушная линия, данные уточняются. В Одессой области аналогичные повреждения, идет осмотр сетей.

Повреждения сетей в пяти общинах области зафиксированы в Харьковской области. В регионе обесточенными остаются 16,6 тыс. потребителей.

Ранее, 27 декабря, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в стране за сутки вывели в ремонт пять блоков теплоэлектростанций (ТЭС). По данным компании, по разным причинам без света осталось около 450 населенных пунктов.

Ранее, 20 декабря, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу.

До этого, 8 декабря, «Укрэнерго» сообщила, что запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме.

Также в начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме Украины наблюдается дефицит мощности в связи с похолоданием. Он призвал население и предприятия экономить электричество.