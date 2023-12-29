Мокрый снег и гололедицу спрогнозировали в Рязанской области

Синоптики предупредили жителей Рязанской области о мокром снеге и гололедице до конца недели. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

По данным РИА «7 новостей», до конца суток 29 декабря МЧС объявило метеопредупреждение в связи с гололедом. Не исключено налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.

Условия для образования гололедицы сохранятся до 13 часов 31 декабря, уточняет 62INFO.ru. Жителям региона рекомендовано учитывать опасности скользких дорог и по возможности сократить перемещения по дорогам. До 21 часа 31 декабря ожидается гололедно-изморозевое отложение.

24 декабря во время снегопада в Рязани под тяжестью снега обвалились 186 деревьев. Шесть из них упали на территориях образовательных учреждений.