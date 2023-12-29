Украинец обворожил москвичку и украл у ее дочери автограф рок-звезды

Украинец влюбил в себя жительницу Москвы и обокрал ее дочь. Об этом стало известно 29 декабря.

«Женщина просит вернуть принадлежащие ей золотые украшения, автографы известных артистов и 335 тыс. рублей, которые остались в квартире, где живет ее мать с новым мужем», — приводятся слова источника ИА «Регнум» в Telegram-канале агентства.

В начале декабря 36-летняя Юлия обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что в течение нескольких месяцев пытается вернуть свои ценные вещи: золотые украшения и коллекцию автографов знаменитостей. В коллекции женщины была особенно ценная для нее подпись бывшего солиста британской рок-группы Black Sabbath Ронни Джеймса Дио, который умер в 2010 году.

Москвичка уверена, что в пропаже дорогих для нее вещей виноват новый возлюбленный ее матери, приехавший с Украины. Он поселился у них дома, и с того момента стали пропадать драгоценности и деньги. После произошедшего женщине пришлось съехать с квартиры.

В конце мая британская газета The Sun сообщила, что британец бросил свою семью ради украинской беженки Софии Каркадым, которую пара приютила у себя дома. Мужчина понимал словацкий язык, поэтому смог немного общаться с украинкой. Спустя 10 дней супругу британца насторожило близкое общение между беженкой и мужчиной, и она устроила скандал. Каркадым покинула дом, а вместе с ней и муж британки. Он рассказал, что у него с украинкой «особенная связь, которой раньше ни с кем не было». Однако через четыре месяца пара распалась после агрессивного поведения девушки: она во время ссоры ударила ножом по стене.