Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Мир
Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами
Происшествия
Гладков сообщил о сбитой ПВО воздушной цели на подлете к Белгороду
Армия
ВС РФ нанесли за неделю 51 удар по военным объектам Украины
Происшествия
Украинец обворожил москвичку и украл у ее дочери автограф рок-звезды
Мир
Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Общество
Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции
Армия
В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации
Мир
СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Экономика
Путин попросил главу «Аэрофлота» держать уровень качества обслуживания
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Мир
В КНР назначен новый министр обороны
Мир
Дуда созвал совещание из-за нарушения воздушного пространства Польши
Мир
В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Украинец обворожил москвичку и украл у ее дочери автограф рок-звезды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинец влюбил в себя жительницу Москвы и обокрал ее дочь. Об этом стало известно 29 декабря.

«Женщина просит вернуть принадлежащие ей золотые украшения, автографы известных артистов и 335 тыс. рублей, которые остались в квартире, где живет ее мать с новым мужем», — приводятся слова источника ИА «Регнум» в Telegram-канале агентства.

В начале декабря 36-летняя Юлия обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что в течение нескольких месяцев пытается вернуть свои ценные вещи: золотые украшения и коллекцию автографов знаменитостей. В коллекции женщины была особенно ценная для нее подпись бывшего солиста британской рок-группы Black Sabbath Ронни Джеймса Дио, который умер в 2010 году.

Москвичка уверена, что в пропаже дорогих для нее вещей виноват новый возлюбленный ее матери, приехавший с Украины. Он поселился у них дома, и с того момента стали пропадать драгоценности и деньги. После произошедшего женщине пришлось съехать с квартиры.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

В конце мая британская газета The Sun сообщила, что британец бросил свою семью ради украинской беженки Софии Каркадым, которую пара приютила у себя дома. Мужчина понимал словацкий язык, поэтому смог немного общаться с украинкой. Спустя 10 дней супругу британца насторожило близкое общение между беженкой и мужчиной, и она устроила скандал. Каркадым покинула дом, а вместе с ней и муж британки. Он рассказал, что у него с украинкой «особенная связь, которой раньше ни с кем не было». Однако через четыре месяца пара распалась после агрессивного поведения девушки: она во время ссоры ударила ножом по стене.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023