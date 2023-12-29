Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

Брата американского поп-исполнителя Майкла Джексона, певца и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Предполагаемая жертва Рита Барретт поделилась, что в 1988 году артист вломился в ее дом, применив по отношению к ней силу, и подверг сексуальному насилию. Она рассказала, что в тот момент молилась Богу и боялась за свою жизнь.

Барретт уточнила, что рассказала о произошедшем основателю лейбла Motown Records Берри Горди, который состоял в дружеских отношениях с ее супругом и сотрудничал с Джексонами. Однако тот не стал защищать ее и постарался сделать всё, чтобы замять дело.

Ранее, 22 декабря, американского актера Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинение выдвинула его бывшая ассистентка Аста Джонассон.