Реклама
Прямой эфир
Политика
Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморском крае
Мир
Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами
Общество
Почти 80% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу
Армия
ВС РФ нанесли за неделю 51 удар по военным объектам Украины
Мир
ВС Польши сообщили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте
Мир
Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Общество
Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина результатом консолидации общества
Армия
В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации
Происшествия
В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института
Экономика
Путин попросил главу «Аэрофлота» держать уровень качества обслуживания
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Мир
В КНР назначен новый министр обороны
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Gabriel Maseda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брата американского поп-исполнителя Майкла Джексона, певца и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Предполагаемая жертва Рита Барретт поделилась, что в 1988 году артист вломился в ее дом, применив по отношению к ней силу, и подверг сексуальному насилию. Она рассказала, что в тот момент молилась Богу и боялась за свою жизнь.

Барретт уточнила, что рассказала о произошедшем основателю лейбла Motown Records Берри Горди, который состоял в дружеских отношениях с ее супругом и сотрудничал с Джексонами. Однако тот не стал защищать ее и постарался сделать всё, чтобы замять дело.

С позиции силы: политики в Австралии оказались героями секс-скандалов
Правозащитники и жертвы насилия говорят об укоренившейся в стране культуре дискриминации по половому признаку и традиционной безнаказанности власть имущих

Ранее, 22 декабря, американского актера Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинение выдвинула его бывшая ассистентка Аста Джонассон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023