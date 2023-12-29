Корреспондентов «Известий» наградили на конкурсе «Национальная система квалификаций»

26 декабря Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России наградили победителей VII Конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа «Национальная система квалификаций».

Наталья Чернышова и Павел Свистунов огласили имена победителей VII Конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа «Национальная система квалификаций».

Корреспондент «Известий» Сергей Гурьянов занял первое место в номинации «Лучший материал в сетевом СМИ» за статью «Старшее покорение: на рынке труда растет спрос на работников старше 50 лет»

В статья Сергея рассказывается о том, что в 2023 году произойдет структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут более пристальное внимание обращать на соискателей старше 50 лет. Уже в марте число предложений такой категории потенциальных работников, по данным hh.ru, выросло в 2,5 раза относительно 2021 года. Как могут воспользоваться этой ситуацией наиболее опытные участники рынка труда, можно ли быстро получить необходимые для работодателей навыки и надолго ли эта тенденция

Корреспондент «Известий» Дмитрий Алексеев занял второе место в номинации «Лучший материал в федеральном СМИ» за статью «Решают все: зачем Дальнему Востоку кадры со средним образованием»

Статья Дмитрия посвящена тому, что сложившийся дефицит кадров на Дальнем Востоке не закрыть «тривиальными методами», нужны новые подходы к обеспечению трудовыми ресурсами. В частности, необходимо усиливать взаимодействие с бизнесом. По мнению экспертов, высказанному в материале, соотношение доходов и расходов — ключевой фактор, а оживить экономику макрорегиона способны не только инфраструктурные проекты, но и улучшение среды проживания.

«Тематика развития системы квалификаций особенно актуальна сейчас в условиях напряженности на рынке труда. Вопросы, связанные с повышением мобильности рабочей силы, со взаимодействием работодателей с образовательными организациями вызывают все больший читательский интерес. Для нас как соорганизаторов конкурса отрадно видеть рост числа поданных заявок. В этом году мы получили на конкурс 289 заявок — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году», — сказал в приветственном слове генеральный директор Национального агентства Артём Шадрин.

Ведущий церемонии — первый заместитель генерального директора Национального агентства Павел Свистунов сообщил, что на конкурс были представлены журналистские материалы, посвященные Национальной системе квалификаций, рынку труда, профориентации, наставничеству, профессиональному обучению. Конкурсные статьи были опубликованы, а радио- и телевизионные сюжеты впервые вышли в эфир в период с 1 февраля по 3 декабря 2023 года. Конкурсную комиссию по традиции возглавил председатель Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.