Наступление украинских войск, которое должно было продемонстрировать превосходство стратегии НАТО по ведению общевойсковой войны, не принесло ощутимых результатов, а его цели так и остались заоблачными мечтами. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает американский CNN.

Автор статьи Тим Листер сделал весьма мрачные прогнозы для Украины на предстоящий год. По его словам, если год назад президент страны Владимир Зеленский сразу с поля боя в Артемовске (укр. Бахмуте) мог отправиться в США, выступить перед конгрессом и провести переговоры с американским президентом Джо Байденом, то сейчас «перспективы для Украины гораздо мрачнее», отмечает он. Многообещающее украинское контрнаступление провалилось, Россия выдержала давление санкций, добавил автор.

«При этом цели украинской армии — достичь побережья, Крыма и разбить российскую армию на юге — так и остались заоблачными мечтами», — отмечается в статье.

Несмотря на недавние действия украинских спецслужб, такие как атака на российский десантный корабль в Крыму, «подобные операции не изменят фундаментального баланса в конфликте». Огромные резервы и запасы военной техники позволят российской армии продолжать наступать на поле боя. И, скорее всего, Авдеевка в ближайшие недели повторит судьбу Артемовска, предположил Листер.

Ни поставки самолетов F-16, ни поставки более дальнобойных ракетных комплексов ATACMS не принесут никакого успеха для украинской армии, объяснил автор.

Ранее, 11 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что надежды на контрнаступление ВСУ не оправдались. По его словам, ситуация на фронте очень сложная.

До этого, 4 декабря, американская газета The Washington Post заявила, что причинами провала контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Он отметил, что руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления ВСУ, в то время как в администрации американского президента Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.